Strage di Altavilla, le salme dei fratellini Emanuel e Kevin saranno seppellite domani

Saranno seppellite domani nel cimitero di Altavilla Milicia le salme di Kevin ed Emanuel Barreca, i due fratellini uccisi a febbraio nella villetta di famiglia insieme alla madre: l'aragonese Antonella Salamone. Le bare sono state tenute in deposito perché non c’erano loculi disponibili. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Virga, tuttavia, è riuscita a trovare nuovi posti per tutte e sei le salme che aspettavano in deposito e già domani anche i due fratelli avranno riposo nelle tombe messe a disposizione dal Comune di Altavilla. I resti della madre, invece, sono al momento all’istituto di Medicina legale del Policlinico, dove sono ancora in corso alcuni esami.

Per il triplice omicidio sono indagati il padre dei fratellini Giovanni Barreca e la figlia di 17 anni. In carcere si trovano anche Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia di fanatici religiosi accusata di avere preso parte al delitto nel corso di un esorcismo.