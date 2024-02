"Stalking alla moglie": finanziere condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione

Due anni e sei mesi di reclusione, ma anche il risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, fra cui anche l'associazione Focus group onlus. E' questa la sentenza emessa, dalla seconda sezione penale (presidente Wilma Angela Mazzara) del tribunale di Agrigento, a carico di un finanziere che era finito sotto processo per maltrattamenti, stalking e minaccia aggravata dall'uso dell'arma.

Il pm aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione.

I giudici della seconda sezione penale hanno condannato l'imputato soltanto per la fattispecie di stalking, dichiarando il non doversi procedere per l'ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi, nonché la prescrizione e l'assoluzione (perché il fatto non sussiste) per gli altri capi d'accusa.

La presunta vittima delle persecuzioni e un'associazione che tutela le donne, rappresentati dagli avvocati Davide Santamaria e Sabina Schifano, si erano costituiti parte civile.