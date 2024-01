Spari contro la porta di casa a Monserrato, in due fuggono a volto coperto

Colpi di pistola in via Isola delle Femmine nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento, intorno alle 22 di ieri sera. Un’intimidazione a danno di una persona che sarebbe stata presa di mira, in base ad una prima ricostruzione, da due soggetti che avrebbero agito a volto coperto prima di darsi alla fuga.

Gli spari sarebbero stati indirizzati verso la porta d’ingresso di un appartamento al primo piano di una palazzina popolare nella zona alta della frazione di Monserrato.

Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile per avviare le indagini: stanno verificando l’eventuale presenza di telecamere nella zona. I militari hanno anche sentito il proprietario dell’abitazione. Trovati per terra i bossoli e anche un panno imbevuto di benzina che, in base ad una prima ipotesi, sarebbe servito ad appiccare il fuoco all'auto di proprietà del destinatario dell'intimidazione. Gesto poi non compiuto, si presume, per il tempestivo intervento dei militari dell'Arma.