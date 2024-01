"Spacciava nonostante fosse ai domiciliari": 53enne arrestato e portato in carcere

Nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, continuava a spacciare. E' in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento che i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e quelli del commissariato di Canicattì hanno arrestato il 53enne Giuseppe Matina.

L'inchiesta che ha portato ad accertare - stando all'accusa - la presunta attività di spaccio è stata coordinata dalla Procura della Repubblica.

Il 53nne, lo scorso agosto, era stato arrestato per reati simili. Ed era stato appunto posto ai domiciliari. Ma nonostante fosse alla misura cautelare, continuava - questa, appunto, l'accusa - l'illegale attività di smercio. Ecco dunque che la Procura ha chiesto, ed ottenuto, l’aggravamento della misura: dai domiciliari, l'indagato è stato portato in carcere.

Durante la perquisizione effettuata, al momento della notifica del provvedimento di aggravamento della misura cautelare, il 53enne canicattinese è stato - prosegue l'accusa - trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish e diverse banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Durante la perquisizione, il canicattinese avrebbe inveito e minacciato i poliziotti. E' stato pertanto anche denunciato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e minacce aggravate.

Le indagini sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare - è stato reso noto dalla Questura di Agrigento - non è ancora accertata in via definitiva.