Sottoposto all'obbligo di dimora viene trovato con hashish e bilancini: arrestato 19enne

E' stato trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di circa 60 grammi di stupefacente ritenuto presumibilmente hashish. "Roba" in parte già suddivisa in dosi. La polizia ha sequestrato anche dei bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 800 euro, banconote ritenute probabile provento dell'attività di spaccio. Ha 19 anni, M. M., il palmese che è stato arrestato dagli agenti del commissariato cittadino.

Il ragazzo è risultato essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora.

Ad arresto effettuato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, il diciannovenne di Palma di Montechiaro è stato tenuto nelle camere di sicurezza del commissariato in attesa dell'udienza di convalida.