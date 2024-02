Sottopassaggi di piazza Stazione nel degrado, la Dc: "Perché si fa finta di non vedere e non sapere?"

Cancelli forzati, degrado e tunnel senza controllo oltre che inutilizzati. "Sottopassaggi, quelli di piazza Stazione, come metafora di questa amministrazione" - scrive il gruppo Dc al consiglio comunale di Agrigento - .

"Lanciamo un grido di allarme sulla gestione della macchina amministrativa e sui sottopassaggi senza prospettiva. Perché non vengono mai puliti? Perché non possono essere utilizzati? Proponiamo e chiediamo, perché non vengono affidati all'esterno per essere rigenerati? E soprattutto perché l'amministrazione fa finta di non vedere o sapere?".