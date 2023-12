Società Aeroporto Valle dei Templi, Passarello nominata presidente

Irene Passarello è stata eletta presidente del consiglio di amministrazione della società Aeroporto di Agrigento che dovrà sostenere il progetto di realizzazione dell'infrastruttura.

Ad annunciarlo è il deputato del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina. "Una donna appassionata e competente - commenta - che darà slancio a un’opera essenziale e irrinunciabile per la crescita di un intero territorio”

Carmina aggiunge: "Una bella giornata per Agrigento, per le donne e per il territorio la nomina di Irene Passarello al vertice della nuova società. Avrà un compito determinante per portare a termine la mission dell’aeroporto agrigentino. Sono certa che saprà incidere positivamente a processi virtuosi e di reale slancio per arrivare all’obiettivo finale agognato da tutti, dotare l’area della Sicilia centro meridionale di una aviosuperficie che possa finalmente colmare il gap infrastrutturale e spostare le lancette dello sviluppo in avanti".