Ennesima rissa nei luoghi della movida? In via Atenea soccorso un 41enne privo di sensi

E' stato trovato disteso, privo di sensi, sui sanpietrini della via Atenea. Qualcuno, vedendo che l'uomo non reagiva e temendo il peggio, ha composto il 118 e ha richiesto l'intervento dei medici. Sanitari che hanno, naturalmente, anche allertato i poliziotti della sezione Volanti. Nuovo momento di caos, la notte scorsa, a mezzanotte e mezza circa, a metà della centralissima via Atenea. Medici e infermieri del 118 hanno soccorso il quarantunenne agrigentino, un uomo, verosimilmente ubriaco, che presentava una ferita sulla testa. Non appena il quarantunenne ha ripreso i sensi, ha rifiutato ogni cura. E lo ha fatto nonostante le insistenze di medici e poliziotti affinché venisse trasferito al pronto soccorso per essere sottoposto ai necessari accertamenti sanitari.

Pare - ma i poliziotti stanno ancora adesso cercando riscontri e conferme - che vi sia stata un'altra rissa o comunque una lite con aggressione. Pare, appunto. Perché nessuno ha segnalato, né avrebbe assistito a tafferugli. Eppure, durante i soccorsi, s'è parlato di una nuova, ennesima, rissa.

Gli agenti della sezione Volanti, che già 24 ore prima erano intervenute per la maxi rissa di via Pirandello, adesso stanno verificando se vi siano, o meno, impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, da poter utilizzare, acquisendo i filmati. Mancando segnalazioni, l'eventuale rissa potrebbe però anche essere avvenuta in un altro punto - non a moltissima distanza certo - rispetto a dove il quarantunenne è stato trovato privo di sensi.