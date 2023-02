Un'altra notte di violenza in via Pirandello: calci e pugni in faccia fra giovanissimi

Un'altra notte di violenza nel centro storico: una decina di ragazzini, tutti giovanissimi, attorno all'1 di notte, hanno iniziato a picchiarsi in via Pirandello. Due gruppi, tutti adolescenti e ben vestiti, hanno dato vita a una scazzottata con violenza inaudita.

Il video, girato con uno smartphone, ha fatto il giro dei social ed è presto diventato virale. Le immagini mostrano i ragazzini dare vita ad una violentissima zuffa a calci e pugni. Alcune sequenze mostrano scene raccapriccianti con i ragazzini che continuano a colpire i rivali pure quando si trovano a terra.

Un ragazzino, con un giubbino blu, in particolare, prima assiste defilato alla rissa. Poi si ritrova davanti a un coetaneo che gli dice qualcosa e lo colpisce con due pugni al volto. Quando il giovane cade esanime a terra arriva un altro gancio al volto e si ferma solo perchè un amico lo porta via. Proprio nei giorni scorsi il padre di un quattordicenne, con una lettera inviata alla redazione di AgrigentoNotizie, aveva denunciato un pestaggio ai danni del figlio da parte del "branco" per uno sfottò social.