Maxi rissa in via Pirandello: identificati e portati in Questura una dozzina di esagitati

Sono una dozzina i giovani - età media 25 anni - che sono stati identificati, dalla polizia, dopo la maxi rissa che si è sviluppata, durante la notte scorsa, in via Pirandello, la parallela della centralissima via Atenea, ad Agrigento. Quasi tutti sono stati portati, nel corso della mattinata, in Questura dove hanno provato a fare chiarezza sulle loro posizioni che risultano essere ancora al vaglio. E' scontato che se non tutti, almeno buona parte, verranno denunciati alla Procura per rissa.

Il tafferuglio è scoppiato, nei pressi dei locali della movida, per una battuta, forse uno spintone, di troppo. La scazzottata si è poi trascinata lungo via Pirandello, sotto lo sguardo attonito di tantissimi giovani e non solo. Ci sono stati ragazzi che sono stati massacrati di botte, pur essendo già distesi, privi di forze, sul selciato. Giovani che non si sono però recati - stando a quanto è stato riferito dalla polizia - al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorse le pattuglie della polizia e nucleo Radiomobile. Ma degli esagitati non c'era più nessuna traccia. I poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti ad identificare tutti i corrissanti grazie al video, realizzato con un telefono cellulare, che rimbalza da stamattina sui social. Alcuni dei giovani - portati in Questura - sono residenti a Fontanelle, altri al Villaggio Mosè.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore reggente Salvatore Vella, ha permesso di ricostruire come sono andati i fatti ed ha fatto emergere che due dei denunciati hanno partecipato a un’altra rissa in piazza San Francesco.