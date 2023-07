Vasto incendio a Torre Salsa, canadair ed elicottero in azione per spegnerlo

Un vasto incendio è scoppiato nella riserva naturale di Torre Salsa, nel tratto tra Siculiana Marina ed Eraclea Minoa. Le fiamme si sono propagate in maniera incontrollata per il vento che le ha alimentate in maniera pericolosa.

Sul posto stanno operando due squadre della Forestale, un elicottero e un canadair per tentare di spegnere prima possibile l'incendio e limitare i danni.