Alimenti scaduti e privi di tracciabilità, multati chiosco e furgone usato come punto ristoro

In un'attività commerciale, allestita grazie ad un furgone ambulante, sono stati trovati prodotti caseari a base di carne e conserve, destinati alla somministrazione, scaduti e privi di tracciabilità. In un chiosco "soltanto" prodotti alimentari, di vario tipo, non tracciati. Nel primo caso sono state elevate 3 mila euro di sanzione e i 5 chili di prodotto sono stati sequestrati. Nel secondo invece la multa è stata di 1.500 euro e, pure in questo, i prodotti alimentari sono stati posti sotto sequestro amministrativo. Ad effettuare i controlli - mirati al contrasto dei reati in materia agroalimentare - sulla spiaggia di Siculiana sono stati i carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e quelli della locale stazione, nonché il personale dell'Asp.

Nel furgone Fiat Iveco con rimorchio, utilizzato come negozio adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, i carabinieri hanno, appunto, trovato 5 chili di alimenti che riportavano la data di scadenza ormai superata e che erano privi di tracciabilità. Nel chiosco gli alimenti erano ancora dentro il corretto termine di scadenza, ma non era stata - stando a quanto riscontrato dai militari dell'Arma e dall'Asp - attuata correttamente la tracciabilità.

Controlli del genere si ripeteranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Laddove possibile verranno anche intensificati - con particolare riguardo alle aree balneari - perché c'è da tutelare la salute dei consumatori.