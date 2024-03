Si presenta in ospedale con tagli alla gola e ai polsi, è giallo sul ferimento di una donna licatese

Arriva da sola al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” con delle ferite alla gola e ai polsi. Si tratta di una donna licatese che, per fortuna, non è in pericolo di vita e che viene ora costantemente monitorata dal personale medico del nosocomio in contrada Cannavecchia.

Del fatto sono state informate le forze dell’ordine ma, al momento, non sono state ancora chiarite le cause del ferimento. Nelle prossime ore, appena sarà in condizioni di farlo, la donna sarà interrogata.