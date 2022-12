Sfondano il vetro dell'auto e rubano un borsello: all'interno c'erano solo documenti

Sfondano il vetro anteriore destro dell’Audi A3, di proprietà di un impiegato trentasettenne, lasciata parcheggiata in via Magellano, a San Leone, e rubano un borsello. Chissà cosa credevano che vi fosse, ossia quanti soldi, all’interno di quel borsello. In realtà non c’erano altro – stando a quanto è trapelato – che vari documenti. E’ accaduto tutto non in piena notte, ma poco dopo mezzogiorno, quindi in piena mattinata e, di fatto, in pieno centro del rione balneare.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri del Villaggio Mosè, dopo aver fatto l’amara scoperta, è stato proprio l’impiegato agrigentino. I carabinieri hanno raccolto la denuncia a carico di ignoti e hanno, immediatamente, avviato le indagini. L’area del furto è risultata essere, purtroppo, priva di impianti di videosorveglianza. Le telecamere, private o pubbliche, avrebbero potuto, inevitabilmente, dare una grossa mano d’aiuto ai militari dell’Arma. Il danno che l’impiegato agrigentino ha subito non è risultato essere coperto da nessuna polizza assicurativa. Ieri, non risultava essere stato ancora quantificato, ma certamente sarà molto più grosso quello che ha subito l’Audi A3.