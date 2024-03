Semafori in tilt al viale Delle Dune, il Comune: "Quello della pista ciclabile ora funziona ma l'altro non è di nostra competenza"

Dopo i disagi di domenica scorsa il semaforo del viale Delle Dune, a San Leone, è tornato a funzionare. Il traffico aveva subito infatti pesanti rallentamenti in entrambi i tratti in cui sono stati installati i dispositivi.

Dal Comune fanno sapere che il semaforo che si trova nella zona interessata dal crollo parziale della pista ciclabile risulta ora regolarmente in funzione mentre per quanto riguarda l’altro semaforo, quello che si trova nel cosiddetto “curvone” alla fine del viale Delle Dune (anch’esso non funzionante domenica, con il rischio che si verificassero incidenti tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri per regolare il senso alternato), l’Ente, rappresentato in questo caso dall’assessore al traffico Carmelo Cantone, non ha dato risposta in quanto non di propria competenza.

A gestire quest’ultimo dispositivo è infatti il commissario per la depurazione che sta eseguendo dei lavori di manutenzione in quella zona.

Nel pomeriggio di domenica 17 marzo migliaia di persone si erano riversate nel lido balenare dopo la conclusione del Mandorlo in fiore. Il malfunzionamento dei semafori ha così creato difficoltà agli automobilisti che sono rimasti incolonnati.