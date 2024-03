In tilt anche i semafori del curvone di fine viale Delle Dune: viabilità regolata dai carabinieri

In tilt anche i semafori che regolavano la circolazione stradale, lungo viale Delle Dune, all'altezza del curvone che porta verso Cannatello. E dopo che si sono rischiati almeno un paio di frontali, al momento, c'è una pattuglia dei carabinieri che si sta occupando della viabilità, scongiurando incidenti stradali.

I militari dell'Arma hanno, in via precauzionale, interdetto completamente il passaggio delle vetture, tanto da Cannatello verso il viale Delle Dune, quanto in senso contrario. E questo perché appunto i semafori che regolavano il senso unico alternato sono fuori funzione. I carabinieri sono, al momento, in attesa di indicazioni sul da farsi.