Indagini geognostiche e manutenzione straordinaria di istituti scolastici: ecco quali

Previsti nuovi interventi da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento su alcuni degli istituti scolastici di propria competenza.

Sono stati infatti stipulati due nuovi contratti d'appalto per quanto riguarda gli affidamenti del servizio per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche per la valutazione del rischio sismico, e dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli immobili scolastici per la cosiddetta zona sette.

Le scuole interessate dai lavori di manutenzione straordinaria sono le seguenti: Liceo Scientifico “Leonardo” Agrigento; I.T.C.E.T. “L. Sciascia” Agrigento; I.I.S.“G. Galilei” Canicattì; I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” Canicattì; Liceo Scientifico “Sciascia” associato all’ I.I.S. “Ugo Foscolo” Canicattì; Liceo Classico “Linares” Licata; I.I.S. “Re Capriata” Licata; I.I.S. “E. Fermi” Licata; Itceg “Curella” I.I.S. “E. Fermi” Licata; I.T.C.”Federico II” Naro; I.I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento; I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento a Porto Empedocle; I.P.I.A.M.”Miraglia”-I.I.S “Don Michele Arena”- Sciacca; I.I.S “Don Michele Arena”-I.P.C. “Friscia” Sciacca; Liceo Classico “Empedocle” Agrigento; Istituto Magistrale Liceo Scientifico e Scienze Umane “Politi” Agrigento; Istituto Magistrale “M. L. King “ Favara; Liceo Scientifico “E. Majorana” Lampedusa.