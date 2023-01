Incidente sul lavoro: scivola l'auto da carro attrezzi, l'addetto al soccorso ha perso due falangi

Avrebbe perso due falangi, forse addirittura tre, di una mano. E’ stato trasferito, con elisoccorso del 118, al Policlinico di Palermo il cinquantacinquenne licatese che è arrivato seriamente ferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. L’uomo, impiegato in una ditta che si occupa di soccorso stradale, è rimasto ferito – si tratta, appunto, di un incidente sul lavoro – mentre stava recuperando un’autovettura rimasta in panne nella periferia della città del Faro.

E’ accaduto tutto nel pomeriggio di lunedì. Per il cinquantacinquenne avrebbe dovuto essere un ordinario, uno dei tanti, recuperi di auto. La vettura era appunto rimasta in panne in una zona periferica. Mentre stava caricando la vettura sul carro attrezzi è però successo qualcosa di imprevedibile: la macchina è scivolata e lo ha colpito alla mano, tranciandogli appunto, e purtroppo di netto, due falangi. Lesioni gravissime, oltre a diverse fratture all’arto. In ambulanza è stato portato all’ospedale di Licata dove i medici, dopo tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, valutate le gravi condizioni dell’arto, ne hanno disposto il trasferimento, in elisoccorso, al Policlinico di Palermo. E nella struttura sanitaria del capoluogo, certamente meglio attrezzata, i medici ieri stavano cercando di fargli recuperare parte della mano. Dall’ospedale, inevitabilmente, come sempre avviene in casi di incidenti sul lavoro, sono state avvisate le forze dell’ordine. E’ stata, naturalmente, aperta una indagine – verrà inevitabilmente interessato anche l’Ispettorato del lavoro – per appurare se il cinquantacinquenne licatese fosse o meno messo in regola e se abbia, o meno, adottato tutte le necessarie misure di sicurezza.

Gli incidenti sul lavoro sono purtroppo all’ordine del giorno.