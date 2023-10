Lo scippo al pensionato 85enne davanti al supermercato, polizia a "caccia" del bandito solitario

Ha 85 anni l'anziano che è stato scippato ieri mattina, nei pressi di un supermercato di via Michele Caruso Lanza ad Agrigento. Il pensionato - secondo quanto è stato accertato dai poliziotti che si stanno occupando delle indagini - è stato spintonato da un uomo che, in sella ad uno scooter, indossava casco ed occhiali scuri.

Il ladro, spintonando l'anziano, è riuscito ad arraffare il suo portafogli dove all'interno c'erano documenti, soldi e una carta di credito con il codice di sicurezza. Sul posto, scattato l'allarme, si sono portati gli agenti della sezione Volanti della Questura che hanno prima effettuato le ricerche del sospetto in sella allo scooter e poi, appunto, la ricostruzione di quello che è accaduto nel piazzale antistante al supermercato. Non è escluso, anzi sembrerebbe essere probabile, che il delinquente avesse preso di mira l'anziano, trovando il momento ritenuto più propizio per colpire. I poliziotti hanno già acquisito le registrazioni di alcuni impianti di videosorveglianza che vengono, adesso, passati in rassegna.