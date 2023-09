Scippato per strada, cade e resta ferito: licatese ricoverato in ospedale

Un uomo è stato scippato nel quartiere Stazione di Licata. E' stato strattonato così violentemente che è finito sull'asfalto ed è rimasto ferito. Subito soccorso, il licatese è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

Dell'episodio di microcriminalità si stanno occupando i carabinieri. Sono in corso ricerche e indagini per provare ad identificare e bloccare il criminale che, almeno per il momento, sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce.

Non è stato reso noto, non al momento, cosa sia stato portato via al licatese.