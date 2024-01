Santa Elisabetta, i precari firmano nuovi contratti da 30 ore: la soddisfazione del sindaco

È stato sottoscritto dai 33 lavoratori part time del Comune di Santa Elisabetta il nuovo contratto che porta a 30 ore settimanali le ore di lavoro. Il sindaco Mimmo Guei ha illustrato a tutti i dipendenti il percorso che ha portato a quello che ha definito un "traguardo storico".

"Raggiungiamo oggi un traguardo storico ed importante per l’amministrazione, con l’incremento a 30 ore settimanali al personale dipendente part time - spiega il sindaco Mimmo Gueli - che si aggiunge alle progressioni verticali per 12 lavoratori dalla categoria A a B ovvero dall'area degli operatori a quella degli operatori esperti e a 2 lavoratori da categoria C a D dall'area degli istruttori a quella dei funzionari ed ancora alla stabilizzazione di un'assistente sociale con risorse eterofinanziate, nonchè alla prossima assunzione di un nuovo funzionario direttivo amministrativo inquadrato nell'area delle elevate qualificazioni. Un risultato rilevante e non scontato, un obiettivo ambizioso che costituisce la sintesi tra le esigenze dei lavoratori e dell’ente, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa, volto ad ottimizzare i programmi e le attività da realizzare per garantire maggiore stabilità al personale dipendente e part time, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".