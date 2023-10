Ospedale: si è dimesso il primario di Ortopedia, Di Caro (M5S): "Assessore regionale non fa nulla"

Questa volta è stato il primario di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Il direttore dell'unità operativa complessa, Giovanni Palmisciano, si è dimesso.

"E' l'ennesimo primario che molla dopo appelli disperati e dopo tante altre dimissioni eccellenti - spiega l'ex deputato regionale del movimento Cinque Stelle Giovanni Di Caro - . Vanno via tutti: ginecologi, anestesisti, cardiologi, pediatri stremati da turni massacranti e dalla carenza di sostituti. La situazione dell'ospedale è al collasso e l'assessore regionale della Salute Giovanna Volo non fa nulla - incalza Di Caro - . Non reagisce, non parla non prende provvedimenti. Nulla".