"Mi ha aggredito ed è salito sul cofano della mia auto": svolta nell'inchiesta sulla morte di Salvatore Russo

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Salvatore Russo, il 45enne originario di Raffadali che è stato investito da un'autovettura nel parcheggio del centro commerciale "Cora" a La Louvière, in Belgio, nel tardo pomeriggio di giovedì.

Come riportano i siti di informazione locali, è stato individuato il conducente del'automobile - un giovane di una ventina d'anni di nazionalità belga che è fuggito dopo l'impatto -, che si sarebbe costituito alla polizia ed è stato successivamente rilasciato.

Le indagini sono ancora in corso soprattutto per comprendere se le due persone si conoscessero, anche se nulla fa al momento propendere per l'ipotesi che si tratti di un regolamento di conti tra i due.

La versione del fermato è che Russo (che sempre secondo la stampa belga sarebbe pregiudicato per risse e droga) lo avrebbe aggredito. E' il legale del ventenne a raccontare alla stampa belga che l'agrigentino avrebbe prima chiesto il telefono del belga, poi lo avrebbe inseguito finché questo non è riuscito a rifugiarsi all'interno dell'auto. Russo sarebbe poi salito sul cofano dell'auto del ventenne e ho strappato il tergicristallo.