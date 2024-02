Mandorlo in fiore 2024: servono accompagnatori dei gruppi folk, ecco come candidarsi

Lo scorso anno, proprio perché si trattava di una collaborazione volontaria, era scoppiata sui social la bufera. Anche adesso, in vista della sagra del mandorlo in fiore che si terrà dal 9 al 17 marzo, il Comune rende noto che servono "accompagnatori dei gruppi folcloristici" per gestire "la movimentazione di circa 850 artisti che arriveranno in città". E c''è appunto l'avviso pubblico per partecipare alla selezione di accompagnatori gratuiti dei gruppi folk. "Tutti gli interessati possono avanzare la propria candidatura per accedere a tale ruolo, compilando il modulo allegato e rispettando i requisiti richiesti: https://comune.agrigento.it/ novita/avviso-pubblico- accompagnatori-sagra-mandorlo- in-fiore-2024/" - è stato scritto da un impiegato di palazzo dei Giganti - .

La domanda deve essere stampata e compilata in ogni sua parte e inoltrata via e-mail all’indirizzo: mandorloinfiore2024@gmail.com entro e non oltre il 20 febbraio. "È di particolare importanza specificare le lingue straniere conosciute per garantire al meglio la distribuzione degli accompagnatori tra i gruppi folkloristici. I contatti dei responsabili sono i numeri: 3200739627-3313465306".