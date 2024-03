Benzinaio rifornisce le auto incolonnate e il ladro gli ruba il portafogli lasciato nel gabbiotto

Non si è fatto vedere. E verosimilmente perché ha agito in maniera fulminea. Approfittando del fatto che il benzinaio fosse alle prese con decine di autovetture incolonnate per fare rifornimento di carburante, qualcuno si è intrufolato all'interno del gabbiotto del distributore Q8 e ha rubato il suo portafogli. Un bottino importante perché c'era l'incasso della giornata: poco più di 500 euro. È accaduto in via Majorana: nella zona di confine fra Racalmuto e Grotte, ossia in quella parte che formalmente fa parte del "paese della ragione", ma concretamente è già Grotte.

La scoperta è stato fatto dallo stesso benzinaio che ha, di fatto, rivoltato il gabbiotto alla ricerca del portafogli che però non è, appunto, saltato fuori. Qualcuno lo ha appunto rubato. Impossibile ipotizzare che siano state più persone che, certamente, non sarebbero passate inosservate. Quasi sicuramente è stato un delinque solitario che ha approfittato della distrazione del benzinaio, affaccendato a mettere benzina e diesel.

Il grottese ha presentato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri del paese. E i militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini. Non è chiaro a che ora è stato messo a segno il furto.

L'episodio di microcriminalità ha dell'inusuale: fatti del genere in una piccola realtà, qual è Grotte, non si erano mai registrati.