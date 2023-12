Ladri al Comune di Santo Stefano, rubate anche 377 carte di identità

Non dieci o venti, ma ben 377. Tante sono le carte d'identità cartacee in bianco che sono scomparse dall'ufficio Anagrafe del Comune di Santo Stefano Quisquina. Carte d'identità, in bianco appunto, che erano custodite non sul fondo di un cassetto, ma in cassaforte. L'ammanco è stato accertato dagli impiegati dell'Anagrafe nel pomeriggio di venerdì e subito è stato lanciato l'Sos. Al Municipio sono accorsi i carabinieri della stazione del Norm, aliquota Operativa, della compagnia di Cammarata. Ed i militari dell'Arma hanno accertato appunto il misterioso, e gravissimo, furto aggravato.

E' stata, naturalmente, informata la Procura della Repubblica ed è stata subito aperta un'inchiesta.

Non vi sarebbero dubbi sul fatto che il furto delle 377 carte di identità in bianco sia avvenuto in concomitanza con l'incursione, di giovedì, all'ufficio Tributi. Da quella sezione del palazzo di città, dove si erano intrufolati dopo aver aperto una finestra, i malviventi non hanno portato via nulla. Al pianoterra invece hanno forzato e "ripulito" il distributore automatico di bevande. Accertata la razzia delle monete, in primissima battuta tutto era sembrato opera di balordi. In realtà, il furto è stato molto più grave e verosimilmente fatto anche da gente esperta.

I carabinieri della stazione di Santo Stefano Quisquina, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, non stanno lasciando nulla al caso e l'attività investigativa è freneticamente in corso.