Ladri all'ufficio Tributi del Comune di Santo Stefano: razziati i distributori di bevande

Ladri visitano il Municipio di Santo Stefano Quisquina, l'ufficio Tributi in particolar modo. Ma nulla sarebbero riusciti a rubare. Al pianoterra invece hanno forzato e razziato il distributore automatico di bevande. E il danno, provocata alla ditta che si occupa delle macchinette di snack e bevande, è ancora in corso di quantificazione.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri del paese è stato il sindaco di Santo Stefano Quisquina: Francesco Cacciatore. L'amministratore ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti e i militari dell'Arma hanno, naturalmente, subito, avviato le indagini per identificare i balordi che sono riusciti a portare a segno, senza che nessuno si accorgesse di nulla, il furto.

I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all'ufficio Tributi del Comune dopo aver forzato una finestra. Pare che abbiano rovistato un po' ovunque, ma non sarebbe stato portato via nulla. Al piano terra è stato invece danneggiato il distributore di bevande e arraffato tutte le monete in esso contenute.