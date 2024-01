Banda delle Fiat di nuovo in azione: rubate due auto durante la notte

Ogni tanto ritornano. E quando lo fanno, non accade di frequente per fortuna, provocano danni. E non di poco conto per le vittime. Sono i ladri di auto che, durante la notte, hanno fatto sparire una Fiat Panda da via Papa Luciani e una Fiat Grande Punto da via Esseneto.

La scoperta è stata fatta in mattinata dai proprietari. Al momento di riprendere le vetture, gli agrigentini - con grande stupore - non le hanno più ritrovate. E' stato lanciato l'Sos al numero unico d'emergenza e la nota di ricerca, con tanto di numeri di targa, è stata diramata - come sempre avviene in questo genere di casi - alle pattuglie presenti sul territorio, ma non soltanto.

L'agrigentino proprietario della Fiat Panda l'aveva lasciata posteggiata alle ore 13 di ieri. Non è chiaro quindi se il furto è avvenuto durante la notte, ma è l'ipotesi privilegiata, o nella prima serata di ieri.

Non ci sono certezze investigative - è impossibile che ve ne siano -, ma sembrerebbe probabile che ad entrare in azione sia stata, visto l'arco temporale in cui le utilitarie sono scomparse, la stessa banda. Spetterà comunque alle forze dell'ordine tentare di ritrovare le due Fiat e raccogliere elementi ed indizi per identificare i balordi che hanno provocato danni ai due agrigentini e allarme fra quanti sono già a conoscenza dei furti.