Inseguito e pestato dopo un litigio in un locale della movida? Prosciolti i due titolari

La querela ha un grave vizio di forma ovvero manca la dicitura di rito che va inserita alla fine con cui si chiede la "punizione del responsabile": la circostanza impedisce una valutazione nel merito e fa scattare il proscioglimento per i due fratelli accusati di lesioni personali ai danni di un giovane che, in evidente stato ubriachezza, secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dal legale degli imputati attraverso una nota, aveva creato disordini nel locale del centro cittadino, aggredendo anche un avventore.

Il giovane agrigentino, nel 2017, accusava, sia pure confusamente in quanto in preda ai fumi dell’alcol, i titolari del locale, due fratelli, di averlo inseguito e picchiato nei pressi di piazza Stazione. L'aggressione, secondo la sua versione, gli aveva provocato una sub-lussazione alla spalla e la frattura dello zigomo.

La versione dei fatti riferita dall'imputato, secondo quanto sostenuto dalla difesa dei titolari del pub, non aveva trovato riscontro nelle immagini di videosorveglianza di una banca che si trova nei pressi della piazza.

I due giovani, tuttavia, sono finiti a processo davanti al giudice Andrea Terranova: durante il dibattimento sono stati ascoltati i poliziotti intervenuti e numerosi testimoni. Le accuse, tuttavia, in seguito all'entrata in vigore della riforma Cartabia, sono diventate improcedibili senza la querela che era stata presentata ma, come sostenuto dall'avvocato Angelo Farruggia, legale dei due imputati, non era valida perché mancava la dicitura formale che deve essere inserita alla fine.

Il giudice, quindi, ha disposto il non doversi procedere.