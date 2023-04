Rissa fra tunisini e ivoriani all'hotspot: due giovanissimi al Poliambulatorio con ferite d'arma da taglio

Rissa tra tunisini e ivoriani all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Non è chiaro per quale motivo, verosimilmente incomprensioni dovute alle diverse etnie, è scoppiata, nel tardo pomeriggio di ieri, l'ennesima "scaramuccia" fra padiglioni e piazzale della struttura di primissima accoglienza.

In due - dai 17 ai 18 anni - sono finiti al Poliambulatorio di contrada Grecale dove i medici hanno suturato le lievi ferite da taglio che hanno riportato al volto e al torace. Guariranno nel giro di pochissimi giorni e non è stato necessario disporre il loro trasferimento in strutture ospedaliere.

Dopo i controlli sanitari e le medicazioni, i due giovani migranti sono stati infatti riaccompagnati in contrada Imbriacola.

Non è la prima volta, né sarà l'ultima che all'hotspot di Lampedusa - a prescindere dal numero degli ospiti presenti - si registrano questo genere di problemi. Non è semplice del resto riuscire a far convivere, seppur per un limitato periodo di tempo, migranti che hanno etnie e modi di fare completamente diversi. Una situazione che, inevitabilmente, si esaspera nel momento in cui i numeri degli ospiti superano, e di gran lunga, i posti disponibili previsti per 400.