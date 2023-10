Centrodestra contro il sindaco Ruvolo, Pisano: "I risultati ci sono, serve onestà intellettuale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Rimango sorpreso dalle critiche rivolte all'operato del Sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, da una parte della deputazione regionale.

Io stesso, nella scorsa tornata elettorale, ho sin da subito fortemente condiviso ed appoggiato la candidatura dell’Avv. Matteo Ruvolo a Sindaco, ritenendo che fosse la persona più adatta ad assumere il difficile ruolo di primo cittadino della città crispina: cosicché ho lavorato, insieme alle forze politiche di centrodestra ed alle liste civiche che allora appoggiarono la sua candidatura, per quello che consideravo un serio progetto politico e programma di rilancio di Ribera.

A distanza di circa tre anni posso confermare, con ferma convinzione, di avere fatto la scelta giusta.

Ho avuto prova della correttezza dei suoi comportamenti, politici ed istituzionali, nonché di avere a che fare con una persona seria, onesta, competente, interessata solo a operare, magari lontano dai riflettori, nell’esclusivo interesse della propria comunità e della città che amministra.

I risultati dell’Amministrazione Ruvolo sono assolutamente di rilievo e sono sotto gli occhi di tutti, sarebbe sufficiente un minimo di onestà intellettuale per riconoscerli.

Dovendomi giornalmente confrontare, per il ruolo che ricopro, con le problematiche di tanti Enti locali del territorio, posso dire che Ribera, grazie.principalmente al lavoro del Sindaco Ruvolo, è una delle poche città della provincia, e non solo, in regola con la presentazione degli strumenti finanziari, e ad essere quella ad essere riuscita a risanare i propri bilanci.

Analogo discorso vale per i risultati ottenuti dall’Amministrazione guidata da Ruvolo in tema di progetti e finanziamenti (nell’ordine di diversi milioni di euro).

Sono testimone diretto dell’impegno profuso dal Sindaco di Ribera Ruvolo nella constante ricerca di finanziamenti e del continuo confronto che lo stesso ha con le deputazioni nazionali.

Ben venga, dunque, qualunque intervento finalizzato ad ulteriori e futuri programmi di rilancio o idee per lo sviluppo di Ribera: io ci saró, purché si tratti di iniziative che abbiamo un costrutto e non di sterili e pretestuosi attacchi di parte.

Auspico, ovviamente, un sereno confronto fra le varie forze politiche ed il Sindaco Ruvolo, e mi metto a disposizione, se se ne rilevasse la necessità, per ricucire eventuali strappi esistenti, tutto sempre e soltanto nell'interesse della comunità riberese.