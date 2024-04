Brucia l'auto di una coppia di commercianti, cause non chiare: aperta un'inchiesta

Una Volkswagen Tiguan distrutta dal fuoco. È accaduto, nella notte fra sabato e ieri, in via Girolamo Li Causi a Canicattì. Ad accorrere, per cercare di scongiurare che le fiamme si propagassero, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Per la macchina non c'è stato nulla da fare, ma l'incendio non ha danneggiato null'altro. I carabinieri del nucleo Radiomobile, anch'essi sul posto, hanno avviato le indagini.

L'auto è risultata essere intestata ad una trentenne, ma utilizzata dal marito, poco più grande, di Canicattì. Una coppia di commercianti che - come procedura investigativa esige - è stata sentita dai militari dell'Arma.

Quando i pompieri sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area, è scattato il sopralluogo di rito: verifiche per cercare di ritrovare tracce o indizi che consentissero di stabilire la natura della scintilla iniziale. In via Girolamo Li Causi non sono state trovate bottiglie o taniche sospette, né alcun tipo di innesco. Tutte le ipotesi - tanto quella dolosa, quanto quella accidentale - restano pertanto apertissime. Spetterà all'attività investigativa, che è in corso d'opera da parte dei carabinieri, stabilire la matrice dell'incendio.