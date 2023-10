L'attacco di La Rocca Ruvolo e Gallo al sindaco di Ribera, Savarino: "Appello da sostenere"

"L’appello lanciato dai colleghi deputati di Forza Italia, Margherita La Rocca e Riccardo Gallo, a lavorare tutti insieme per lo sviluppo turistico, sociale ed economico di Ribera non può che essere condiviso da chi ha a cuore le sorti della città".

Questo il commento della deputata Giusi Savarino al recente intervento dei deputati regionali di Forza Italia. "Le preoccupazioni dei colleghi per le difficoltà riscontrate dal Comune - aggiunge - sono da me condivise. Sono lieta che si sia lanciato questo invito accolto anche dal collega Roberto Di Mauro, al confronto tra le forze politiche. Insieme ai tanti rappresentanti locali di Fratelli d’Italia che hanno sollevato gravi criticità, sono disponibile a partecipare a questo lavoro sinergico per il rilancio della città di Ribera".