Recupero architettonico dei prospetti del palazzo municipale di piazza Gallo: c'è un milione e mezzo di euro

Un milione e mezzo di euro. Verranno spesi per i lavori di recupero architettonico dei prospetti del palazzo municipale di piazza Gallo i fondi concessi dal dipartimento delle Autonomie locali nell'ambito delle “norme speciali per il centro storico di Agrigento”. A darne notizia è l'assessore all'Edilizia pubblica e privata e Lavori pubblici del Comune Gerlando Principato.

L'intervento, sviluppato dal rup Ivano Agostara del Comune di Agrigento, mira alla riconfigurazione originaria stilizzata della facciata, al ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e al rifacimento del manto di copertura. Approvata in linea amministrativa l'indirizzo alla progettazione, sarà compito degli uffici tecnici procedere con le successive fasi: redazione del progetto fino all'esecutivo da sottoporre ad approvazione degli enti preposti, per i relativi pareri, dovendo l’intervento progettuale integrarsi con gli strumenti di programmazione territoriale attivi sul territorio, in particolare con il piano particolareggiato del centro storico, perseguendo l'obiettivo finalizzato alla riqualificazione urbana funzionale della piazza Gallo.