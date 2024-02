"Furto, ricettazione, riciclaggio, pascolo abusivo, lesioni": deve scontare oltre 8 anni, arrestato

Resistenza a pubblico ufficiale, evasione, furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, pascolo abusivo e lesioni personali aggravate, nonché gestione di rifiuti non autorizzata. E' per tutti questi reati che un disoccupato cinquantatreenne di Ravanusa è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza emessa dall'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Agrigento. Si tratta di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti. Il 53enne ravanusano dovrà espiare la pena residua di 8 anni e 5 mesi in regime di arresti domiciliari.

I reati, per i quali il disoccupato è stato riconosciuto colpevole, sono stati commessi a Ravanusa fra il 2014 e il 2021.

Dopo la notifica del provvedimento, il 53enne è stato condotto, dai carabinieri, nella sua abitazione dove dovrà, appunto, restare ai domiciliari e dove - come avviene per tutti i sottoposti ad arresti domiciliari - verrà sistematicamente sottoposto a controlli.