Ravanusa, approvato il piano triennale delle opere pubbliche

Il consiglio comunale di Ravanusa ha approvato, con 9 voti favorevoli e uno contrario, il piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Previsti interventi per oltre 100 milioni di euro.

Fra questi il completamento della circonvallazione finanziata per 3 milioni, i lavori di consolidamento della zona est dell'abitato per un intervento complessivo di circa 15 milioni di euro, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per 2 milioni e mezzo di euro e la ristrutturazione dei locali dell'edificio scolastico di via Po per 108.942 euro.

E poi ancora i lavori di rigenerazione urbana delle vie Mazzini e dei medici per un milione di euro, il ripristino e la messa in sicurezza dell’edificio utilizzato per la scuola "Don Bosco" per 354.120 euro e la riqualificazione di piazza Minghetti per 1.355.000 euro.

Via libera anche per l’annualità 2023 al progetto di riqualificazione dell'area devastata dall'esplosione dell'11 dicembre 2021 e la realizzazione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli danneggiati per oltre 24 milioni e 200mila euro.

Anche su questo progetto sono stati nove i voti favorevoli dopo un emendamento che ha impegnato l’amministrazione a inserire le demolizioni nell’ultima fase del cronoprogramma per dare la possibilità ai cittadini di avere più tempo per verificare l’agibilità delle proprie case.

Il sindaco Carmelo D’Angelo ha espresso "soddisfazione e compiacimento per il risultato raggiunto e per la piena condivisione dell’operato dell’amministrazione".