Contrasto al randagismo, in arrivo 5 milioni per i Comuni dell'Isola: 53mila euro ad Agrigento

Cinque milioni di euro da parte della Regione Siciliana per sostenere economicamente i Comuni. Di questi 53mila euro andranno ad Agrigento e altri importi sono invece previsti proporzionalmente in base alla dimensione del territorio.

“Si è data così attuazione – spiegano i deputati regionali Mpa Giuseppe Castiglione, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Carta, insieme all’assessore Roberto Di Mauro - ad una misura fortemente voluta dai deputati del Mpa e contenuta nella legge di stabilità 2023, attribuendo importanti risorse ai comuni in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno 2022, a copertura dei costi per l'ospitalità della popolazione canina nelle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate. Crediamo fortemente che il sostegno ai comuni nell’azione di contrasto a questo fenomeno sia di primaria importanza tanto da aver riproposto, in seno al disegno di legge di stabilità, attualmente in discussione in Assemblea regionale siciliana, il rifinanziamento della misura anche per l’anno 2024, certi di ricevere il consenso di tutte le forze politiche sensibili alle esigenze delle comunità locali.”