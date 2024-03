Radioterapia, spesi 900mila euro: l’acceleratore lineare torna in funzione

Torna a funzionare a pieno regime, da oggi, l’acceleratore lineare dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dpo un intervento di aggiornamento tecnologico finalizzato a migliorarne funzionalità ed efficienza, l'apparecchiatura - secondo quanto reso noto dall'Asp - è tornata a pieno regime.

L’upgrade dell’apparecchiatura dedicata ai trattamenti radioterapici, per cui l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha investito la considerevole somma di oltre 900mila euro, si è reso necessario per incrementare non solo la qualità delle prestazioni erogate ma anche il numero dei trattamenti e la loro velocità. Da oggi la collettività agrigentina può dunque contare su un’apparecchiatura che allinea la provincia di Agrigento ai più moderni standard tecnologici in campo radioterapeutico. Secondo il direttore l’unità operativa complessa di Radioterapia di Agrigento, Michele Bono, l’installazione dei nuovi moduli hardware comporterà un’indubbia miglioria nelle possibilità di cura per tutti i pazienti del comprensorio.