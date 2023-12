Interrompono lo spaccio di crack e in due si scagliano contro i militari: carabiniere ferito, 3 denunciati

E' stato sorpreso, in contrada Provvidenza a Racalmuto, mentre era intento a lasciar cadere nelle mani di due uomini altrettanti piccolissimi involucri. Nessun dubbio, non per i carabinieri che impegnati in un ordinario controllo del territorio sono entrati subito in azione, che nelle campagne del "paese della ragione" era in corso una illegale attività di spaccio. Alla vista della pattuglia, comprendendo d'essere stato scoperto, il racalmutese è scappato a gambe levate. I disoccupati di Grotte, un quarantunenne e un trentatreenne, hanno invece ingaggiato una vera e propria colluttazione con i militari dell'Arma. E sono riusciti a scappare. Uno dei carabinieri della stazione di Racalmuto è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 20 giorni, salvo complicazioni.

I colleghi del militare ferito, nel frattempo, non soltanto hanno recuperato i due involucri che erano stati abbandonati durante la fuga, ma hanno anche rintracciato i tre. All'interno degli involucri c'era crack, poco meno di un grammo per ogni involucro. "Roba" che è stata naturalmente posta sotto sequestro e che dovrà adesso essere sottoposta ad analisi qualitative e quantitative.

I tre che, appunto, sono stati rintracciati sono stati denunciati, sempre dai carabinieri di Racalmuto che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Tutti e tre - il racalmutese cinquantottenne compreso - sono stati deferiti per resistenza a pubblico ufficiale. I due grottesi anche per violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate. Il racalmutese, infine, anche per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.