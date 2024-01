Guasto alla caldaia: niente asilo domani, disposto il trasferimento delle classi al plesso delle elementari

Resterà chiusa domani la scuola dell'infanzia "Lauricella" di Racalmuto. Lo hanno disposto il sindaco Vincenzo Maniglia e l'assessore alla Pubblica istruzione Ivana Mantione che hanno anche disposto il temporaneo trasloco delle classi nell'attiguo plesso di scuola elementare "Alaimo".

La caldaia della scuola dell'infanzia non funziona ed è, di fatto, impossibile garantire una idonea temperatura nelle aule - ha scritto lo stesso primo cittadino - . A tutela degli alunni e della loro salute è stata dunque disposta la sospensione dell'attività didattica del plesso Lauricella.

Il guasto alla caldaia dell'impianto di riscaldamento è stato riscontrato nei giorni scorsi e subito l'Utc ha verificato che è andata in tilt la scheda elettronica. E' stata fatta un'indagine di mercato per la sostituzione delle parti elettroniche che comunque non potranno essere - ha scritto nell'ordinanza il sindaco Maniglia - in tempi rapidi. Ecco perché, per garantire comunque la continuità didattica, si è deciso, non potendo permettere che i piccoli stiano in classe con temperature di 12 o 13 gradi al massimo, di trasferire la scuola materna nel vicinissimo plesso di scuola elementare: l'Alaimo.