"Personale comunale impegnato in altro": il progetto va in fumo e Palazzo dei Giganti restituisce 59mila euro

Il progetto non va a buon fine, anzi, semplicemente non parte per indisponibilità dei dipendenti: il Comune di Agrigento restituisce i 59mila euro circa che erano stati anticipati per la realizzazione dell'intervento.

Gli atti sono stati pubblicati oggi da Palazzo dei Giganti, dopo che l'ente aveva una specifica diffida da parte dal capofila, il Comune di Palermo.

Il Municipio, "non riuscendo a coinvolgere il proprio personale in attività progettuali al di fuori dell'orario di lavoro, come previsto nella scheda progettuale, è stato costretto a rinunciare al finanziamento", si legge nel provvedimento, ed ha quindi disposto il trasferimento di 59.300 euro che sono stati prelevati da vari capitoli di bilancio.

Il progetto "Coopera", finanziato dal fondo asilo migrazione ed integrazione avrebbe dovuto consentire il potenziamento dell’offerta dei servizi delle amministrazioni pubbliche, "aumentando e potenziando la loro capacità di gestione e realizzazione di centri e progetti di accoglienza" di soggetti extracomunitari.

Oltre al Comune di Agrigento, tra i partners si conta l'Asp Agrigento e l'Ecua.