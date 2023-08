Meteo, caldo africano al capolinea: irrompono le correnti atlantiche

Nel corso della giornata di ieri la terza ondata di calore dell'estate 2023 ha raggiunto la sua fase apicale in Sicilia: torride masse d’aria dal deserto del Sahara, accompagnate dal rinforzo dei venti di Ostro, Libeccio e Scirocco, hanno alimentato temperature massime fino ai 38-40°C sui settori tirrenici delle province di Palermo e Messina e nell’entroterra Siracusano; picchi diurni fino a 35-36°C si registrano ad Agrigento e Catania e nelle vallate dell’Ennese e del Nisseno.

"Un quadro meteorologico destinato a cambiare drasticamente da stamattina, quando - spiega Andrea Bonina di 3bmeteo.com - l’anticiclone subtropicale lascerà bruscamente il posto all’ingresso di una vasta circolazione ciclonica già attiva tra le Baleari e le regioni settentrionali italiane. Dopo un’ultima notte rovente (specie tra Palermo e Messina per effetto dei venti di caduta dai rilievi) nelle prossime 24-48 ore irromperanno correnti assai più miti e umide di matrice atlantica, foriere di un calo delle temperature quantificabile in 8-12°C in meno rispetto ai valori del weekend".

La parte più attiva della perturbazione, e con essa il carico rovinoso di rovesci, temporali di forte intensità e grandinate, permarrà relegata sulle regioni peninsulari. In Sicilia le correnti occidentali legate al ciclone in approfondimento tra la Liguria e la Corsica apporteranno temperature prossime o lievemente inferiori alle medie climatiche – specie tra martedì e giovedì in montagna e nelle province di Trapani, Palermo e Messina –, condizioni di variabilità atmosferica, dunque una generale alternanza tra schiarite e rapidi annuvolamenti, e qualche breve scroscio di pioggia più probabile sui settori tirrenici e occidentali della regione tra il 29 e il 31 agosto. "Il repentino rinforzo dei venti di Ponente e Maestrale determinerà - conclude il meteorologo - un deciso incremento del moto ondoso: da molto mossi a localmente agitati il mar Tirreno e il Canale di Sicilia con rischio mareggiate sulle coste esposte, generalmente più riparati i litorali ionici".