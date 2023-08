Partita a porte chiuse? I tifosi non demordono e guardano il match dalla collinetta che si affaccia sullo stadio

Il match tra Pro Favara e Nissa valido per l’andata del primo turno di Coppa Italia, nonostante si giocasse a porte chiuse, ha comunque avuto un pubblico. Un gruppo di tifosi favaresi, infatti, circa una sessantina, si è posizionato su una collinetta adiacente lo stadio di Porto Empedocle (la partita si giocava in campo neutro) e ha fatto sentire i cori per incitare la propria squadra.

La partita si è conclusa con la vittoria della compagine favarese per 3 a 1.

Le forze dell’ordine, la polizia in modo particolare, hanno presidiato la zona esterna dello stadio per evitare che potessero verificarsi disordini, ma tutto è filato liscio senza incidenti.