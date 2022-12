Posteggio selvaggio in piazza San Francesco, precetto di Natale "indigesto" per 200 studenti

Precetto natalizio “indigesto”. Così è stato per circa 200 studenti agrigentini che – rei di aver lasciato lo scooter posteggiato un po’ dove e come capitava – si sono visti elevate altrettante sanzioni dagli agenti della polizia municipale. E’ accaduto tutto in piazza San Francesco, nei pressi della chiesa dell’Immacolata.

Avrebbe dovuto essere la “classica” cerimonia religiosa che apre poi alle vacanze di Natale. E la partecipazione degli studenti c’è stata. Eccome. Peccato però che – ancora una volta – gli agrigentini, giovanissimi in questo caso, si sono rivelati irrispettosi delle norme del codice della strada. I ragazzi, sia chi era in ritardo o chi non ha voluto cercare posteggi regolari, hanno lasciato scooter, ma anche macchinette 50 di cilindrata, un po’ dove gli è capitato in piazza San Francesco. Verosimilmente pensavano che, essendo stati “convocati” per il precetto di Natale, nessuno avrebbe controllato. Si sbagliavano però. E anche di grosso. Gli agenti della polizia municipale che, da mesi ormai, non fanno altro che controllare il rispetto, da parte di automobilisti e scooteristi, delle aree di sosta e di parcheggio, hanno fatto, mentre i giovani studenti partecipavano alla funzione religiosa, una vera e propria “strage”. Tutti coloro che avevano lasciato lo scooter, e qualche macchinetta, posteggiati alla meno peggio sono stati infatti sanzionati.

Ancora una volta – dopo i sistematici controlli per fare rispettare le norme del codice della strada in occasione delle tipiche serate della movida – gli agrigentini, giovanissimi in questo caso, si sono rivelati indisciplinati. Non c’è precetto di Natale o semplice serata di movida che tenga. Le regole del codice della strada vanno rispettate da tutti e questo perché serve anche – anzi è indispensabile per la sicurezza pubblica – garantire la possibilità di eventuali, necessari, soccorsi.