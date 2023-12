Posa dei cavidotti elettrici, ditta chiude improvvisamente strada: disagi e multa

Avrebbero chiuso, e improvvisamente, il transito dei mezzi in via Madonna della Rocca a Sciacca. E' di due mila euro la multa elevata, dalla polizia municipale, a una delle imprese incaricate dall'Enel per i lavori di posa dei nuovi cavidotti elettrici. Interventi che stanno interessando l'intero territorio della città Termale.

"C'è stato un difetto di comunicazione - dice Valeria Gulotta, vicesindaco di Sciacca - . Il Comune non aveva autorizzato alcuna chiusura al traffico di quella strada, che è uno snodo fondamentale del nostro assetto viario urbano. Se le comunicazioni fossero state adeguate, avremmo potuto disporre una viabilità alternativa. Così non è stato, e i cittadini ne hanno pagato le conseguenze".