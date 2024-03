Nascondeva la cocaina nelle mutande, assolto quarantenne: era "per uso personale"

Sorpreso dalla polizia con un involucro di nove grammi di cocaina nascosto nelle mutande finisce a processo ma viene assolto perché il giudice riconosce che la detenzione era finalizzata al solo uso personale.

Scagionato, quindi, "perché il fatto non sussiste" il quarantenne di Porto Empedocle, Ercole Longo. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Agata Anna Genna. La denuncia nei suoi confronti era scattata il 25 febbraio del 2022: la polizia va a perquisire la sua abitazione e addosso, negli indumenti intimi, gli trova un involucro di circa nove grammi di cocaina.

All'interno dell'appartamento, inoltre, vengono trovati dei soldi, circa 840 euro in contanti, ritenuti l'incasso dell'attività di spaccio e un bilancino di precisione. Il pubblico ministero, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 5 mesi.

Il difensore dell'imputato, l'avvocato Fabio Quattrocchi, invece, ha sostenuto che la detenzione della droga fosse finalizzata al solo uso personale alla luce del principio attivo modesto, che avrebbe potuto "fruttare" appena otto dosi.

Il legale, inoltre, aveva sottolineato che la droga non era stata divisa e, quindi, non c'erano elementi specifici per sostenere l'attività di spaccio.