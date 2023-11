In sella ad motocicletta sequestrata, non assicurata, non revisionata e senza patente: denunciato 49enne

Gironzolava lungo le strade di Porto Empedocle con una motocicletta sequestrata, non assicurata, non revisionata e senza patente. Stangata per un empedoclino quarantanovenne, al quale sono state elevate sanzioni per oltre 6mila euro, altri 2mila verranno comminate dalla Prefettura di Agrigento, che è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato contestata è guida senza patente perché già una prima volta era stato "pizzicato", e all'epoca "solo" sanzionato per circa 5mila euro, a guidare nonostante la licenza gli fosse stata revocata, dall'ufficio territoriale del Governo, poiché era privo dei requisiti morali.

A beccare il quarantanovenne empedoclino è stata la polizia Stradale di Agrigento che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale. Gli agenti hanno accertato subito che l'empedoclino stava guidando una motocicletta che era stata già sequestrata e già sottoposta a fermo amministrativo, ma anche che, ancora una volta (era dunque recidivo), quel mezzo era senza assicurazione e senza revisione. Accertato anche che, ancora una volta, il motociclista si era messo in sella senza patente.