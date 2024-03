Mangiano a sbafo e vanno via senza pagare il conto, il titolare sui social: "Abbiamo le telecamere"

"I signori che hanno usufruito del nostro servizio, cibo e bevande al tavolo 10, sono pregati di venire a saldare il conto. In quanto siamo muniti di telecamere, grazie".

A lanciare il monito sui social è il titolare di un ristorante del centro di Porto Empedocle, rimasto "beffato" da alcuni clienti che sono andati via senza pagare. Il commerciante, per dimostrare che il locale è minuto di telecamere, pubblica la foto del tavolo nonchè l'ordinazione di 63 euro, verosimilmente per quattro persone, che non è stata saldata.

Numerosi i commenti di condanna, ma anche di ironia, per gli autori del gesto.