"Occulta le scritture contabili per 5 anni": condannato imprenditore

Occulta le scritture contabili per cinque anni per non consentire la ricostruzione del volume di affari della sua attività: con questa accusa il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha condannato a 2 anni di reclusione il 37enne di Porto Empedocle, Daniele Trameli.

La vicenda giudiziaria scaturisce da un controllo, avvenuto nel luglio del 2020, nel quale gli fu chiesto di esibire la documentazione contabile dei cinque anni precedenti. Trameli, secondo la ricostruzione dell'episodio che ha portato poi alla condanna, non consegnò nulla per impedire la ricostruzione del volume di affari da cui ne scaturisce il pagamento delle imposte.

La pena inflitta dal giudice, ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato, è la stessa che era stata proposta dal procuratore aggiunto Salvatore Vella. Il difensore, l'avvocato Daniele Re, aveva invece sostenuto che Trameli fosse un semplice prestanome dell'attività e non avesse avuto alcun ruolo nella vicenda.