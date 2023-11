"Rubò una cappa, una bombola e un tapis roulant": arrestato 36enne

Nel 2018, in un villino di Porto Empedocle, rubò una cappa, una bombola e un tapis roulant. Adesso, dopo la sentenza del tribunale di Agrigento, dovrà scontare la pena di un anno, sei mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso. Ed è in esecuzione di un'ordinanza emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo che i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle hanno arrestato A. M. di 36 anni. A suo carico è stata disposta la detenzione domiciliare.

I poliziotti del commissariato "Frontiera" dopo aver ricevuto l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo hanno subito rintracciato l'empedoclino trentaseienne e gli hanno notificato il provvedimento. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato nella sua abitazione dove dovrà, appunto, scontare un anno, sei mesi e dieci giorni di detenzione domiciliare.